تركيا تناقش مع روسيا اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار في إدلب

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة شددت على ضرورة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا والخطوات التي يمكن اتخاذها على الأرض لتحقيق وقف إطلاق النار خلال محادثات مع وفد روسي اليوم الخميس، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة بعد اجتماع في أنقرة أن تركيا أكدت أيضا على ضرورة منع وقوع مأساة انسانية وهجرة جماعية من إدلب السورية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميٍس، مقتل 3 جنود أتراك في محافظة إدلب السورية.