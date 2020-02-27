بعد تعليق العمرة.. آلاف المسلمين عالقين في مطارات إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ):

تقطعت السبل بأكثر من ستة آلاف حاج مسلم في المطارات الإندونيسية اليوم الخميس بعدما علقت المملكة العربية السعودية دخول الزوار الذين يسعون لأداء العمرة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وقال علي ماتشزومي من وزارة الشؤون الدينية إن أكثر من 2700 شخص كانوا على وشك صعود طائراتهم في مطار جاكرتا الدولي عندما علموا أنه جرى إلغاء رحلاتهم.

وأضاف: "من المرجح إعادة آلاف آخرين غادروا بالفعل وهم الآن ترانزيت في دبي وماليزيا".

وتابع أن نحو أربعة آلاف حاج كان من المقرر أن يغادروا البلاد إلى السعودية من مدن إندونيسية أخرى اليوم الخميس.

وأعلنت السعودية تعليقا مؤقتا لدخول الأشخاص الذين يريدون أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد(كوفيد -19).

وحث وزير التنمية البشرية مجاهد جير أفندي الرياض على تقديم استثناء للاندونيسيين حيث أنه لا يوجد حالات مؤكدة لفيروس كورونا في بلاده.