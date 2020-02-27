برلمانيون في ألمانيا يتهمون ميركل بالتورط في قتل سليماني

وكالات:

اتهم عدد من البرلمانيين اليسار في ألمانيا، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتورط في قتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليمان، الذي لاقى حتفه في غارة أمريكية استهدفته مع مقاتلين من الحشد الشعبي العراقي، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال ثمانية من نواب السيار، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إنهم تقدموا بشكوى ضد المستشارة الألمانية ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني.

وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في غرب ألمانيا، التي يعتقد أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأمريكية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح الكسندر نيو النائب عن حزب اليسار في بيان: "لا يمكن إرسال إشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة (التي قتلت سليماني) سوى من خلال محطة إرسال على الأراضي الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأميركية الجوية".

وتظهر نسخة الشكوى الجنائية التي نشرها نيو على موقعه الإلكتروني استهداف المستشارة وزراء الخارجية هايكو ماس والدفاع إنغريت كرامب-كارينباور، والداخلية هورست سيهوفر "وأعضاء آخرين في الحكومة الفدرالية".

ويتهم حزب اليسار ميركل والوزراء بـ"التورط من خلال الإهمال" في مقتل سليماني.

ونقلت "فرانس برس" عن البيان: "لا نستطيع أن تستمر في قبول خرق الحكومة الفدرالية للقانون الدولي من خلال تمكين ودعم حرب الطائرات المسيرة الأمريكية غير القانونية".

والعام الماضي، قضت محكمة المانية بأن على الحكومة أن تضمن احترام الولايات المتحدة القانون الدولي في العمليات التي تشنها انطلاقا من رامشتاين.