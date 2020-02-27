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أبو الغيط يزور الجزائر بعد غد للإعداد للقمة العربية المقبلة

05:39 م الخميس 27 فبراير 2020
أبو الغيط يزور الجزائر بعد غد للإعداد للقمة العربية المقبلة

أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الجزائر - أ ش أ

يبدأ أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية زيارة للجزائر بعد غد السبت تستمر يومين لبحث ترتيبات عقد القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر.

ومن المقرر، أن يبحث أبو الغيط مع كبار المسؤولين الجزائريين موعد وترتيبات عقد القمة المقبلة.

وكان أبو الغيط قد تلقى دعوة رسمية من صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري نقلها السفير الجزائري بالقاهرة لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة العربية والتي عرضت الجزائر استضافتها هذا العام.

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أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية الجزائر القمة العربية

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