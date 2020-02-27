الصحة العالمية: انتشار "كورونا" يعتمد على طريقة التعامل معه
05:07 م الخميس 27 فبراير 2020
جنيف - (د ب أ):
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" يمكن أن يذهب فى أى اتجاه اعتمادا على طريقة رد الفعل والتعامل معه.
ووصفت المنظمة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، انتشار الفيروس فى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية بأنه"أخبار سيئة".
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