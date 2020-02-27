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الصحة العالمية: انتشار "كورونا" يعتمد على طريقة التعامل معه

05:07 م الخميس 27 فبراير 2020
الصحة العالمية: انتشار "كورونا" يعتمد على طريقة التعامل معه

انتشار "كورونا" يعتمد على طريقة التعامل معه

جنيف - (د ب أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" يمكن أن يذهب فى أى اتجاه اعتمادا على طريقة رد الفعل والتعامل معه.

ووصفت المنظمة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، انتشار الفيروس فى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية بأنه"أخبار سيئة".

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية انتشار كورونا

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