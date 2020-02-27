وزير خارجية ألمانيا: المعاناة في إدلب لا يمكن وصف

نيويورك - (د ب أ):

في ظل الوضع الإنساني الكارثي في إقليم إدلب السوري، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مجددا لهدنة عاجلة للمنطقة.

وقال ماس اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى الألمانية "إيه دي أر" قبل جلسة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك بشأن هذا الموضوع: "معاناة الناس هناك لا توصف".

وأشار الوزير الألماني إلى أنه من إجمالي ثلاثة ملايين شخص كانوا يعيشون بإقليم إدلب، هناك نحو مليون شخص حاليا في حالة نزوح، ودعا ماس أيضا لتحسين سبل وصول المساعدات.

يذكر أن قوات الحكومة السورية بدأت العام الماضي بدعم من غارات جوية روسية حملة قصف على آخر منطقة كبيرة للمعارضين في سورية حول مدينة إدلب. وعلى الرغم من الهدنة المعلنة في يناير الماضي، تستمر قوات الحكومة السورية في هجماتها وتسنى لها مؤخرا تحقيق مكاسب مهمة على الأرض.

وقلما تستطيع منظمات إغاثة إمداد العدد الكبير من النازحين بالمساعدات. وهناك نقص في أماكن الإعاشة والغذاء والإمدادات الطبية.

وتحاول ألمانيا وفرنسا حاليا عقد قمة مع تركيا وروسيا من أجل إنهاء المعارك.

وقال ماس: "سيكون ذلك بمثابة إمكانية جيدة من أجل تحقيق اتفاق". ولكن لم يتحدد موعد لذلك حتى الآن.

واستبعد وزير الخارجية الألماني فرض عقوبات أيضا من أجل زيادة الضغط على الدول المشاركة في المعارك، ولكنه أكد أيضا: "العقوبات ستكون دائما الوسيلة الأخيرة".

كما استبعد ماس تقديم مساعدات لإعادة الإعمار لسورية حتى إشعار آخر، وقال: "لن يكون ذلك في النهاية سوى مجرد مساهمة لمواصلة دعم استقرار سلطة الرئيس السوري بشار الأسد. من المؤكد أن المجتمع الدولي غير مهتم بذلك".