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بعد 3 مسؤولين.. إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بـ"كورونا"

03:57 م الخميس 27 فبراير 2020
بعد 3 مسؤولين.. إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بـ"كورونا"

معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة

وكالات:

أفادت قناة "روسيا اليوم" الخميس، بإصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، أُعلن عن إصابة 3 مسؤولين إيرانيين؛ رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مجتبى ذو النور، والنائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي.

وقررت السلطات الإيرانية إلغاء صلاة الجمعة غدا في طهران، بعد أن حذرت في وقت سابق من المشاركة في التجمعات التي من شأنها المساعدة في انتشار عدوى الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات بكورونا في إيران، الخميس، إلى 26 شخصًا من أصل 245 إصابة، وفق أحدث الأرقام الرسمية المُعلنة.

إيران فيروس كورونا معصومة ابتكار

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