مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولته إلى موريتانيا والجزائر وتونس

واشنطن - أ ش أ

يبدأ كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، اليوم الخميس، جولة إفريقية يزور خلالها كلا من موريتانيا والجزائر وتونس، وتستمر حتى 4 مارس المقبل.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذه الجولة تستهدف توسيع حجم التعاون الأمني والدفاعي الأمريكي؛ بما يعزز الأمن المشترك مع تلك المنطقة الإفريقية.

وأضافت أن كوبر سينضم في موريتانيا إلى كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين من أكثر من 30 دولة في حضور مناورات "فلينتلوك 2020"، التي تعد أول وأكبر مناورات سنوية لقيادة القوات الأمريكية في إفريقيا.

وأوضحت أن هذه السلسلة من المناورات العسكرية متعددة الجنسيات، التي تأسست في عام 2005، هي ثمرة تكامل جهد، إفريقي القيادة، بين القوات العسكرية وبين هيئات إنفاذ القانون؛ بما ساهم في تجميع قوات عمليات خاصة من جميع أنحاء شمال وغرب إفريقيا للانضمام إلى نظرائهم الغربيين لمكافحة جرائم العنف والتطرف والأنشطة الخبيثة في المنطقة.

وأشارت أورتاجوس إلى أن كوبر سيعقد في الجزائر، خلال الفترة من 29 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل، مشاورات مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين حول الأمن الإقليمي؛ ليتوجه بعدها لتونس لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين هناك، ثم لمدينة جربة التونسية لحضور المعرض الدولي للفضاء والدفاع التونسي، حيث يلتقي مع كبار المسؤولين في الصناعة ويدعم الشركات الأمريكية التي تشارك في المعرض بأحدث تقنيات الفضاء والدفاع.