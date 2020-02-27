مجلس الأمن الروسي: تصفية 13 خلية تابعة لتنظيم داعش شمال القوقاز

موسكو - أ ش أ

قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إنه تم منع وقوع 9 هجمات إرهابية شمال القوقاز، وتم القضاء على نشاط 13 خلية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي خلال العام الماضي.

وأضاف باتروشيف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس: "أن رجال الأمن الروسي تمكنوا خلال العام الماضي من تصفية 26 إرهابيًا، ومنع وقوع 22 جريمة ذات طابع إرهابي، بما في ذلك 9 عمليات إرهابية".

وأوضح أنه في إطار تحقيق قرارات الاجتماع الماضي، الذي عُقد في محج قلعة أبريل 2019، تم تنفيذ العمل الخاص بمنع زعزعة الوضع الاجتماعي- السياسي في شمال القوقاز، مؤكدًا تمكن رجال الأمن من تنفيذ مجموعة من الفعاليات والإجراءات الهادفة لمنع النشاطات الإرهابية والمتطرفة.