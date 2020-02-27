مسؤول إماراتي: نقف مع الشعب الليبي ضد الإرهاب والتدخلات الأجنبية

أبوظبي - أ ش أ

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقرغباش، أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والتطرف ورفض التدخلات الأجنبية الخارجية التي تستهدف تقويض الوحدة الوطنية للدولة الليبية وزعزعة أمنها واستقراراها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، انه تم خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي،مع رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق عقيلة صالح، بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتفعيل التنسيق والتشاور الثنائي لا سيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك والأولوية في تحقيق الأمن والاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في ظل ما تشهده دول المنطقة من تدخلات أجنبية خارجية تستهدف تقويض الوحدة الوطنية للدول.

وقال غباش إن الزيارة تهدف إلى تبادل الرأي حيال العديد من القضايا ذات الأولوية وتطوير آليات التنسيق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يجسد رؤية دولة الإمارات ونهجها وحرصها على تعزيز الأمن والسلم لدى دول وشعوب المنطقة والعالم...مشددا على أن الامارات لن تدخر جهدا لدعم ليبيا في إيجاد حل للازمة الليبية وتحرص على وحدة الأراضي الليبية.

من جانبه ،أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره وشكره للإمارات على مواقفها الداعمة لوحدة ليبيا ارضا وشعبا، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز مختلف أوجه التعاون بما يحقق الأمن والاستقرار، مثمنا الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في وقوفها إلى جانب القضايا العربية العادلة.

كما استعرض رئيس مجلس النواب الليبي طبيعة الأحداث في ليبيا وما تقوم به الميليشيات المسلحة الإرهابية وتطلعات الشعب الليبي في سرعة التوصل إلى حلول سلمية تحافظ على وحدة ليبيا.