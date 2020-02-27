البرلمان العراقي: تأجيل الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة

بغداد - أ ش أ

قررت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الخميس، تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلى الأحد المقبل.

وقال مصدر نيابي - في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية إلى يوم الأحد المقبل.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير، ولديه حتى الثاني من الشهر المقبل للحصول على ثقة البرلمان وبخلافه يتم تكليف مرشح بديل، حسب ما نص عليه الدستور العراقي.