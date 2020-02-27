لبنان يحيل 5 إرهابيين من داعش إلى المحكمة العسكرية

بيروت أ ش أ

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان 5 إرهابيين يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية، في 3 قضايا منفصلة إلى المحكمة العسكرية، بعدما كشفت التحقيقات عن انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والتخطيط لعمليات إرهابية.

وتضمن قرار الاتهام الأول والصادر عن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، متهما سوريا أظهرت التحقيقات انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في مدينة عرسال "بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق البلاد" والقيام بعمليات أمنية وتقديم تسهيلات لوجيستية للتنظيم ومراقبة وحدات من قوات الجيش اللبناني في إطار خطة لاستهدافها بعمليات إرهابية.

وجاء بقرار الاتهام الثاني قيام متهم سوري الجنسية بالانضمام إلى تنظيم داعش في مدينة عرسال، وتنفيذ عمليات مراقبة لقوات الجيش المنتشرة في المدينة تمهيدا لاستهدافها، إلى جانب قيامه بارتكاب عمليات عدائية لصالح التنظيم.

وأفاد قرار الاتهام الثالث أن 3 متهمين لبنانيين انضموا إلى تنظيم داعش بمدينة عرسال، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لصالح التنظيم، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.