بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين استمرار خروقات الهدنة

القاهرة - (د ب أ):

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس بشدة استمرار خروقات الهدنة، وذلك بعد تعرض مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس لقصف جديد اليوم.

وقالت البعثة، في بيان، إنها " تدين بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 كانون ثان/يناير 2020، وآخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة، الذي يعد منفذا حيويا ومهما لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى".

ولفتت إلى أن "هذه الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة جاهدين عبر المسارات الثلاثة لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة الليبية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم".

وكان تم تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في وقت سابق اليوم بسبب تعرضه لقصف مستمر، إلا أنه أعلن لاحقا استئناف الطيران بعد أخذ الإذن بمباشرة العمل.