روسيا تُكذّب تركيا: بوتين لن يجتمع مع أردوغان بشأن إدلب

(وكالات):

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إن جدول الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 5 مارس المقبل.

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي، عما إذا كان الجانب الروسي يؤكد استعداده للذهاب إلى اسطنبول للاجتماع مع أردوغان في 5 مارس، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف بيسكوف: "مع ذلك، تجري اتصالات عمل على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، هدفها الأول بطبيعة الحال الاستمرار في بحث الأزمة حول إدلب".

وردا على سؤال آخر عما إذا كان جدول بوتين يتضمن زيارة اسطنبول في 5 مارس، قال بيسكوف: "كلا، للرئيس بوتين خطط عمل مختلفة في ذلك اليوم".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، أنه من المرجح أن يجتمع مع بوتين في اسطنبول يوم 5 مارس المقبل لبحث الوضع في إدلب، مضيفا أن اللقاء يمكن أن يكون في صيغة محادثات ثنائية ورباعية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.