ارتفاع حصيلة ضحايا لااشتباكات في الهند إلى 32 شخصًا

نيودلهي- (د ب ا):

ساد هدوء يشوبه الحذر في الجيوب الواقعة بشمال شرق العاصمة الهندية، الخميس، عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بسبب قانون جديد يسرع عملية الحصول على الجنسية الهندية لأفراد عرقيات معينة ماعدا المسلمين.

وقال متحدثون باسم مستشفيين حكوميين إن 32 شخصا لقوا حتفهم في أعمال العنف.

ويرجع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى وفاة متظاهرين أصيبوا بإصابات خطيرة خلال أعمال العنف التي بدأت الاحد الماضي وتصاعدت حدتها أمس الأول الثلاثاء.

وكان جرى نقل نحو 200 شخص للمستشفيات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتطورت المواجهات بين أنصار ومعارضو قانون الجنسية الجديد المثير للجدل إلى هجمات عنيفة وأعمال حرق عمد من جانب هندوس ومسلمين في شمال شرق دلهي.

وقال مفوض الشرطة او بي ميشرا إن الوضع تحت السيطرة.

وأضاف" لقد طمأنا المواطنين بأنه لا يوجد ما يخشونه وأنه يمكن للمحال فتح أبوابها. وطالبتهم بعدم التجمع، خاصة الشباب".

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز نحو 100 شخص حتى الآن لصلتهم بأعمال العنف.