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المرصد السوري: المعارضة تستعيد السيطرة على "سراقب"

10:35 ص الخميس 27 فبراير 2020
المرصد السوري: المعارضة تستعيد السيطرة على "سراقب"

أرشيفية

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بتمكن فصائل المعارضة المدعومة بالقوات التركية من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على طريق دمشق - حلب الدولي بشكل كامل.

وقال المرصد، في بيان صحفي، إن ذلك جاء بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والملسحين الموالين لها، مشيرا إلى أن عملية السيطرة جاءت بتمهيد ناري مكثف من قبل المدفعية التركية.

ووفق المرصد، سيطرت الفصائل أمس الأربعاء على كل من قرية آفس شمال غرب سراقب، وقريتي الصالحية ومجيزر.

القوات التركية سوريا دمشق مدينة سراقب

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