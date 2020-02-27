السفارة المصرية بالكويت تفتح سجل العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الكويت - (أ ش أ):

فتحت سفارة مصر لدى الكويت ، صباح اليوم الخميس، سجل التعازي في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ؛ وذلك بمقر سكن السفير طارق القوني.

وتوافد عدد كبير من الوزراء والمسئولين الكويتيين، بالإضافة إلى السفراء العرب، والأفارقة، والأجانب على مقر سكن السفير، للعزاء بالرئيس الأسبق مبارك؛ حيث استقبلهم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وحرمه هدى القوني.

وكان في مقدمة الحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي حرص على تسجيل كلمة في سجل التعازي.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، فتح سجل التعازي في الرئيس الأسبق مبارك يومي الخميس والأحد المقبل ، موضحة أنه سيتم استقبال المعزين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثانية ظهرا.