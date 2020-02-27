الجيش السوري يستعيد السيطرة على ريف إدلب الجنوبي بالكامل

لندن - (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش السوري استعادت السيطرة على ريف إدلب الجنوبي بالكامل بعد تقدم جديد لها.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، إن الجيش السوري حقق تقدما جديدا في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكن من السيطرة على قريتي كفرموس وفليفل، بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة، كما استطاع السيطرة علي قرية سفوهن وكفرعويد.

وأكد المرصد مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين، إثر غارة نفذتها طائرات الجيش السوري الحربية على طريق البارة – كنصفرة بجبل الزاوية، مستهدفة خلاله رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية.

وأحرزت قوات الجيش السوري، في وقت سابق، تقدما جديدا في ريف إدلب الجنوبي، إذ سيطرت على 30 قرية وبلدة خلال أقل من 60 ساعة.