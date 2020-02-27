استونيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"
تالين - (أ ش أ):
أعلنت استونيا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) على أراضيها.
وقال وزير الشئون الاجتماعية الأستوني تانيل كييك - حسبما ذكرت شبكة (سي أن أن) الأمريكية، اليوم الخميس - إن الحالة لمواطن إيراني جاء إلى إستونيا أمس الأربعاء وتم وضعه في الحجر الصحي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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