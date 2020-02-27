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استونيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

08:56 ص الخميس 27 فبراير 2020
استونيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

أرشيفية

تالين - (أ ش أ):

أعلنت استونيا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) على أراضيها.

وقال وزير الشئون الاجتماعية الأستوني تانيل كييك - حسبما ذكرت شبكة (سي أن أن) الأمريكية، اليوم الخميس - إن الحالة لمواطن إيراني جاء إلى إستونيا أمس الأربعاء وتم وضعه في الحجر الصحي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا استونيا الحجر الصحي

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