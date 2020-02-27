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المسماري يحذر من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم

07:58 ص الخميس 27 فبراير 2020
المسماري يحذر من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم

اللواء أحمد المسماري

بنغازي - (أ ش أ):

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم، معلنا ارتكاب الميليشيات التابعة له ولحكومة الوفاق جرائم بالجملة من خلال قصفها للأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، مطالبا المجتمع الدولي بالتعليق على ذلك.

وقال المسماري، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية ، إن 31 خرقا لهدنة وقف إطلاق النار، ارتكبتها الميليشيات في أقل من 24 ساعة، باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين خلال اليومين الماضيين في العاصمة طرابلس.

وأوضح المسماري أن الطائرتين حاولتا دخول نطاق قوات الجيش الوطني الليبي.

وكان الجيش الليبي أعلن في نهاية نوفمبر الماضي عن فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس، لكنه استثنى حينها منطقة مطار معيتيقة من الحظر الجوي الذي فرضه الجيش على العاصمة، نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

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أحمد المسماري أردوغان ليبيا إرهاب تركيا

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