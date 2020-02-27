الصحة العالمية: معظم الإصابات الجديدة بكورونا خارج الصين

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن معظم الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيلها خارج الصين، لأول مرة.

ووصفت المنظمة ذلك بأنه "تطور كبير" وسط انتشار الفيروس عالميا.

وتم تسجيل حالات إصابة جديدة في دول مثل باكستان والبرازيل، إلى جانب عدة دول أخرى، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب بلومبرج ، توفي 2771 شخصا حول العالم بسبب الإصابة بفيروس كورونا ، بينما سجلت 81276 حالة إصابة به.