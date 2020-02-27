أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2744 حالة

06:15 ص الخميس 27 فبراير 2020
الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2744 حالة

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2744 حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في الصين أنه تم أيضا تسجيل 433 حالة إصابة إضافية بالفيروس خلال الفترة نفسها ، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 78497 .

الصين فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الصحة العالمية: معظم الإصابات الجديدة بكورونا خارج الصين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السعودية تقرر تعليق إصدار تأشيرات العمرة بسبب كورونا