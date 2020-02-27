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كوريا الجنوبية تسجل الوفاة الـ 13 بـ "كورونا"

06:12 ص الخميس 27 فبراير 2020
كوريا الجنوبية تسجل الوفاة الـ 13 بـ "كورونا"

أرشيفية

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية حالة الوفاة الـ 13 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن السلطات في مدينة دايجو.

وقال عمدة دايجو إنه ليست هناك أسرة كافية في المستشفيات لعلاج حاملي الفيروس.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس تسجيل 334 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24الماضية ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1595.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

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