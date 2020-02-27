ولي العهد السعودي يؤكد أهمية علاقة المملكة مع المغرب

الرياض - (د ب أ):

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في العاصمة الرياض مساء الأربعاء مع مستشار ملك المغرب، فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، أهمية علاقات المملكة مع المغرب مع المزيد من فرص الشراكة الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي بحث مع مستشار العاهل المغربي "مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بينما حضر من الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

ووصل بوريطة وفؤاد عالي الهمة مساء الثلاثاء إلى الرياض، في زيارة تستغرق يومين، حاملين رسالة من الملك محمد السادس إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المتوقع أن يزور العاهل المغربي الملك محمد السادس السعودية خلال الأسبوعين الأولين من شهر مارس.