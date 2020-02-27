مقتل 7 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بولاية أمريكية

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدينة ميلواكي في ولاية ويسكنسن الأمريكية، مساء الأربعاء.

وأضافت مصادر أمريكية، أن أحد القتلى منفذ عملية إطلاق النار، وتشير المعلومات الواردة من المكان أن الحادث وقع في شركة لإنتاج الخمور.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إن المسلح الذي أطلق النار وقتل 7 أشخاص على الأقل، يعمل موظفًا بشركة الخمور، وكان قد أطلق النار صباح اليوم، مضيفة أنه نجح في الإفلات من الشرطة بعد إطلاق النار صباح اليوم، لكنه عاد مرة أخرى بسلاح مضاف إليه كاتم للصوت، وفتح النار على موظفي الشركة حسبما نقلت عن قناة "CBS2" الأمريكية.

بدورها أكدت شرطة مدينة ميلواكي عبر حسابها على "تويتر" أنها تحقق في ملابسات الحادث، وطالبت السكان بالامتناع عن التوجه إلى الموقع ومحيطه.