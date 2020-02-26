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النيابة العامة السودانية تنفي إطلاق سراح زوجة البشير

10:31 م الأربعاء 26 فبراير 2020
النيابة العامة السودانية تنفي إطلاق سراح زوجة البشير

زوجة البشير

الخرطوم - (أ ش أ)

نفت النيابة العامة السودانية ما تردد بشأن إطلاق سراح وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، والمتهمة لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، كما نفت تعرضها لسوء معاملة.

وأكدت النيابة العامة السودانية، في بيان مساء اليوم /الأربعاء/ - أنه لم يتم تقديم أي طلب أمام النيابة بسوء معاملة للمتهمة وداد بابكر أو أي متهم.

وأشارت إلى أن المتهمة قيد الحجز كغيرها من المتهمات في الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وتوفر الجهات المختصة كل ما يمكن من حفظ حقوق وكرامة المتهمين.

وأكدت النيابة العامة السودانية، أن الجميع سواسية أمام القانون وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية، وقانون الاجراءات الجنائية، وأنها تحترم حقوق المتهمين الواردة بالوثيقة والقانون، وأنها كفلت للمتهمين زيارة عائلاتهم والعلاج لدى أطبائهم الخصوصيين والمستشفيات الخاصة، واتخذت كل الاحتياطات لعدم تعريض أي متهم للتعذيب أو أية معاملة تحط من كرامة الإنسان، وكفلت حقوقا كانت غائبة طوال ثلاثين عاما خلت.

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زوجة البشير النيابة العامة السودانية عمر البشير

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