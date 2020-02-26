مسؤول باكستاني: تسجيل أول حالتين مؤكدتين بكورونا الجديدة بالبلاد

اسلام اباد - (د ب ا)

اعلن مساعد رئيس الوزراء لشؤون الصحة في باكستان ظفر ميرزا اليوم الأربعاء عن أول حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وكتب ميرزا على تويتر: "يمكنني تأكيد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا (الجديد) في باكستان. كلتا الحالتين يتم الاعتناء بهما وفقًا للبروتوكولات القياسية السريرية، والحالتان مستقرتان"،بحسب قناة"جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف أنه "لا داعي للذعر لأن الأمور تحت السيطرة".

وتابع أن الشخصين المصابين كانا قد سافرا إلى إيران مؤخرًا.

والحالتان لشخصين احدهما في كراتشي، والأخر في اسلام اباد،بحسب قناة"جيونيوز"

من جهة اخرى، أعلنت الحكومة المحلية في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان اليوم الأربعاء عن اغلاق المدارس والمعاهد التعليمية في جميع أنحاء بلوشستان حتى 15 مارس كجزء من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا ولسلامة الأطفال، وستظل مغلقة بعد تأكيد حالتي الإصابة بفيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة الإيرانية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 139 شخصا، توفي منهم 19.