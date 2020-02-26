أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

مصر تدين القرار الإسرائيلي ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة

09:44 م الأربعاء 26 فبراير 2020
مصر تدين القرار الإسرائيلي ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ)

أدان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 3 آلاف و500 وحدة سكنية استيطانية جديدة.

ووصف المتحدث -في بيان صحفى اليوم الأربعاء- القرار الإسرائيلي بـ"المنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن".

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إسرائيل وحدات استيطانية

الخبر التالى:

إغلاق المقاهي والسينما.. العراق يتخذ إجراءات للحد من انتشار كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان