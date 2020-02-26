مصر تدين القرار الإسرائيلي ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة

القاهرة - (أ ش أ)

أدان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 3 آلاف و500 وحدة سكنية استيطانية جديدة.

ووصف المتحدث -في بيان صحفى اليوم الأربعاء- القرار الإسرائيلي بـ"المنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن".