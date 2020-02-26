مصر تدين القرار الإسرائيلي ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة
09:44 م الأربعاء 26 فبراير 2020
القاهرة - (أ ش أ)
أدان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 3 آلاف و500 وحدة سكنية استيطانية جديدة.
ووصف المتحدث -في بيان صحفى اليوم الأربعاء- القرار الإسرائيلي بـ"المنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن".
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