"فقدنا زعيمًا قائدًا".. الكويت تطلق اسم مبارك على أحد صروحها المهمة

وكالات:

قررت الكويت إطلاق اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على أحد الصروح المهمة في الدولة، وذلك في بيان لمجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء.

ونعى مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم الرئيس الأسبق مبارك "معربًا عن صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسرة الفقيد الراحل خاصة".

وأضاف البيان "فقدت الأمة العربية بوفاته زعيمًا قائدًا يسجل التاريخ دوره البارز وجهوده الإيجابية وإسهاماته المشهودة في خدمة قضايا وطنه، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية... دولة الكويت قيادة وشعبًا تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحوري في تشكيل الموقف العربي الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامي الغادر على دولة الكويت بالتعاون مع الدول الشقيقة، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولي في مواجهة جريمة الغزو الغاشم إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها".