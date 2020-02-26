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باكستان تعلن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

07:08 م الأربعاء 26 فبراير 2020
باكستان تعلن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

فيروس كورونا

إسلام آباد - (أ ش أ)

أعلنت السلطات في باكستان اليوم/ الاربعاء/ عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها لشاب قادم من إيران.

وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، أن حالة الإصابة بالفيروس تقع في مدينة كراتشي بإقليم السند جنوبي شرقي البلاد على الحدود مع الهند، موضحة أن المصاب شخصٌ يبلغ من العمر 22 عاماً جاء على متن طائرة من إيران وكان دائم التردد عليها.

وقامت السلطات الباكستانية بحجز المريض وأسرته في حجر صحي على الفور في إحدى مستشفيات كراتشي.

وتقوم إسلام آباد بفحص جميع الركاب الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة التي جاء من خلالها المصاب.

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فيروس كورونا باكستان إسلام آباد إيران

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