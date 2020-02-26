العراق: الاشتباه في إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت مديرية الصحة في محافظة نينوى العراقية، عن الاشتباه في إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن صحة نينوى احتجزت 12 شخصا قادمين من إيران، ومشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتم وضعهم في الحجر الصحي التابع لمستشفى السلام العام بالموصل.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، فيما أوقفت السلطات العراقية دخول القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من كل من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وذلك بعد قرارين سابقين بإيقاف دخول القادمين من الصين وإيران.