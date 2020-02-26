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الثانية خلال 24 ساعة.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

06:14 م الأربعاء 26 فبراير 2020
الثانية خلال 24 ساعة.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجيش الوطني الليبي

طرابلس - (أ ش أ)

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم /الأربعاء/ إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي -في بيان مقتضب أورده موقع بوابة الوسط الليبي- إن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس.

وتعد هذه الطائرة الثانية التي تسقطها الدفاعات الجوية الليبية خلال 24 ساعة، حيث أسقطت مساء الثلاثاء طائرة محملة بالصواريخ عندما كانت تحاول شنت غارات على موقع الجيش بالقرب من مطار طرابلس جنوب العاصمة طرابلس.

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الجيش الوطني الليبي طرابلس طائرة تركية مسيرة

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