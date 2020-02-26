وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز
06:10 م الأربعاء 26 فبراير 2020
الرياض - (أ ش أ)
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم /الأربعاء/ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير الراحل -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- موضحًا أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر ليوم غدٍ الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
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