وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الرياض - (أ ش أ)

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم /الأربعاء/ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير الراحل -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- موضحًا أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر ليوم غدٍ الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.