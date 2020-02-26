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وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز

06:10 م الأربعاء 26 فبراير 2020
وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الرياض - (أ ش أ)

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم /الأربعاء/ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير الراحل -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- موضحًا أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر ليوم غدٍ الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

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Asha
وفاة الأمير طلال طلال بن سعود بن عبد العزيز

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