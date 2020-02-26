الكويت: إيقاف معارض ومهرجانات بسبب كورونا
الكويت - (أ ش أ)
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إيقاف نشاط المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية المؤقتة، إضافة إلى وقف إصدار التراخيص لها حتى إشعار آخر.
وقالت (التجارة) الكويتية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء - إن قرار الايقاف جاء بناء على التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء الكويتي؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 26 حالة، إثر تسجيل إصابة واحدة جديدة.
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