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الكويت: إيقاف معارض ومهرجانات بسبب كورونا

06:05 م الأربعاء 26 فبراير 2020
الكويت: إيقاف معارض ومهرجانات بسبب كورونا

إيقاف معارض ومهرجانات بسبب كورونا

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إيقاف نشاط المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية المؤقتة، إضافة إلى وقف إصدار التراخيص لها حتى إشعار آخر.

وقالت (التجارة) الكويتية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء - إن قرار الايقاف جاء بناء على التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء الكويتي؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 26 حالة، إثر تسجيل إصابة واحدة جديدة.

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فيروس كورونا وزارة التجارة والصناعة الكويتية الكويت المهرجانات التسويقية المؤقتة

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