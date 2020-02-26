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عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات لبنانية لارتباطهم بحزب الله

05:56 م الأربعاء 26 فبراير 2020
عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات لبنانية لارتباطهم بحزب الله

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات:

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أفراد وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب بدعوى ارتباطهم بحزب الله اللبناني.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي أن العقوبات شملت 3 أفراد و12 كيانا مرتبطون بمؤسستي "الشهيد" و"أطلس القابضة" المرتبطين بحزب الله في لبنان.

والأشخاص هم يوسف عبد الرضا وقاسم بزي وجواد نور الدين، وأشارت الوزارة إلى أن جواد نور الدين الموضوع اليوم على لائحة الإرهاب مسؤول عن إرسال مقاتلين لسوريا واليمن.

وقالت: "ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات".

وأضافت: "حزب الله يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياسة".

وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية حزب الله اللبناني الإرهاب

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