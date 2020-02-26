أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

بدعوة من الملك.. الرئيس الجزائري في زيارة إلى السعودية

05:42 م الأربعاء 26 فبراير 2020
بدعوة من الملك.. الرئيس الجزائري في زيارة إلى السعودية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرياض- (د ب أ):

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين، بناء على دعوه تلقاها من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز خلال الشهر الحالي.

ويُنتظر أن يلتقي تبون بالعاهل السعودي وولي العهد الامير محمد بن سلمان في وقت لاحق الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" الرسمية.

ويبحث تبون مع القيادة السعودية "تطورات الاوضاع في المنطقة، إضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين "، كما يبحث "التطورات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية"،

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى المملكة بعد توليه المسؤولية في البلاد.

عبد المجيد تبون الجزائر السعودية الأزمة الليبية

الخبر التالى:

عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات لبنانية لارتباطهم بحزب الله
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة