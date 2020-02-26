بدعوة من الملك.. الرئيس الجزائري في زيارة إلى السعودية

الرياض- (د ب أ):

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين، بناء على دعوه تلقاها من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز خلال الشهر الحالي.

ويُنتظر أن يلتقي تبون بالعاهل السعودي وولي العهد الامير محمد بن سلمان في وقت لاحق الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" الرسمية.

ويبحث تبون مع القيادة السعودية "تطورات الاوضاع في المنطقة، إضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين "، كما يبحث "التطورات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية"،

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى المملكة بعد توليه المسؤولية في البلاد.