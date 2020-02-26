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كابول: إصابة 9 أشخاص في انفجار دراجة نارية

05:00 م الأربعاء 26 فبراير 2020
كابول: إصابة 9 أشخاص في انفجار دراجة نارية

دراجة نارية - أرشيفية

كابول- (د ب أ):

أُصيب 9 أشخاص، جميعهم من المدنيين، في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول، الأربعاء ، وفقا لما أعلنه مسؤولون.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن عبوة ناسفة تم زرعها بدراجة نارية انفجرت في المنطقة الأمنية السادسة بالعاصمة كابول.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، ونفت طالبان تورطها في التفجير.

ووقع الحادث بعد أن دخلت فترة التهدئة من العنف الممتدة لأسبوع، والتي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة وأفغانستان وحركة طالبان حيز التنفيذ.

ومنذ بداية الاتفاق، والذي من المقرر أن ينتهي السبت المقبل، وقعت هجمات أقل بين الأطراف في أفغانستان.

يشار إلى أنه إذا تم اعتبار فترة التجربة ناجحة، قالت الولايات المتحدة إنها سوف توقع اتفاقا مع طالبان والذي يقدم، من بين أشياء أخرى، إطارا زمنيا لانسحاب القوات الدولية من أفغانستان.

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