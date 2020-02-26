مسؤول تونسي يؤكد وجود ''كورونا'' في البلاد

وكالات:

أكد نائب تونسي، اليوم الأربعاء، وجود إصابات محققة بفيروس "كورونا" المتحور الجديد (كوفيد- 19) في البلاد.

وفي تصريح لإذاعة "صبرة أف أم"، قال النائب عن حزب "قلب تونس"، سيف الدين المرغني، إن المدير العام للصحة أكد له شخصيا وجود حالات إصابة بـ"كورونا" في تونس، موضحا أنه جرى التكتم عليها.

ووفقا له، فإن طريقة رصد هذا الفيروس المميت باستعمال الكاميرات الحرارية في المطارات غير ناجعة.

وتشير آخر معطيات وزارة الصحة، إلى أنه لم تسجل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس "كورونا" في تونس.

إلى ذلك، عقدت اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس "كورونا" في تونس مساء الثلاثاء، جلسة عمل حضرها مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد،

إيف سوتيران، لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي للفيروس في العالم.