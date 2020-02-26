فيتنام تحظر دخول الوافدين من الدول المتفشي بها الكورونا

هانوي- (د ب أ):

طلب رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك من وزارة الشؤون الخارجية حظر دخول المواطنين القادمين من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19)، حسبما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الخميس.

وسوف يركز الحظر على البلدان الأكثر تضررا من الفيروس الذي تفشى أولا في الصين، مثل إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وأصبحت كوريا الجنوبية واحدة من أكثر البلدان تضررا، حيث تم تسجيل أكثر من 1200 حالة حتى اليوم الأربعاء، ما أدى إلى الخوف من أن يأتي الزوار القادمين منها بالفيروس إلى فيتنام.

ويوجد حاليا 83 شخصا في الحجر الصحي في مدينة هوتشي منه ومدينة دا نانج الساحلية، والذين وصلوا مؤخرا إلى فيتنام في رحلات جوية من مدينة دايجو، بؤرة تفشي المرض في كوريا الجنوبية.

وتمت إعادة 18 كوريا جنوبيا رفضوا الحجر الصحي فور وصولهم إلى فيتنام اليوم الأربعاء إلى بلادهم.

كما أعلنت فيتنام أنه سيتم فحص سفن الشحن القادمة من كوريا الجنوبية إلى مدينة هاي فونج الساحلية الشمالية للتأكد من عدم وجود أي إصابة.

ومن بين 16 حالة مؤكدة بمرض كوفيد -19 في فيتنام، تم علاج جميع المرضى وإخراجهم من الحجر الصحي. ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة رسميا لفيروس كورونا في فيتنام خلال الأسبوعين الماضيين.