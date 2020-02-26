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سفير السعودية بالقاهرة يشارك في الجنازة العسكرية لمبارك

03:35 م الأربعاء 26 فبراير 2020
سفير السعودية بالقاهرة يشارك في الجنازة العسكرية لمبارك

صورة 1 لمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر

كتب- يوسف عفيفي:

شارك في مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأمس الثلاثاء، أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق مبارك.

صورة 2 لمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر في مراسم الجنازة العسكرية

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