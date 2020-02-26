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تونس: مقتل ارهابي ثان في عملية عسكرية غرب البلاد

03:32 م الأربعاء 26 فبراير 2020
تونس: مقتل ارهابي ثان في عملية عسكرية غرب البلاد

الجيش التونسي

تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الاربعاء عن مقتل عنصرين ارهابيين إثر عملية عسكرية في جبال القصرين غربي تونس .

وقتلت قوات مشتركة بين الحرس الوطني والجيش أمس الثلاثاء عنصرا ارهابيا في اشتباكات مع مجموعة مسلحة.

وفي وقت لاحق صباح اليوم أفادت وزارة الدفاع بمقتل عنصر ثان.

وتأتي العملية العسكرية إثر الكشف عن ثلاث مخيمات لمسلحين في جبال القصرين في أقل من أسبوعين خلال عمليات تمشيط.

ويتحصن مسلحون في تلك الجبال وكانوا وراء شن سلسلة من الهجمات والكمائن ضد دوريات للجيش منذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011.

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