علاوي: التصويت على الكابينة الحكومية يوم غد الخميس

وكالات:

أعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، أن التصويت على كابينته الوزارية في مجلس النواب، سيكون يوم غد الخميس.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "غداً بمشيئة ألله، سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".

وقال "غداً موعد إلتقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القمع والقتل، غداً سوية شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية، سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".