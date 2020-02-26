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السعودية: الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام الملك سلمان (صور)

01:52 م الأربعاء 26 فبراير 2020
السعودية: الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام الملك سلمان (صور)

الوزراء الجدد يؤدون القسم امام الملك سلمان

وكالات:

أدّى وزراء الاستثمار والسياحة والرياضة الجدد بالسعودية، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد 24 ساعة من صدور اوامر ملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأصدر الملك سلمان، أمس الثلاثاء، أوامر ملكية بتعيين خالد الفالح وزيرًا للاستثمار بعد فصلها عن التجارة، وأحمد الخطيب وزيرًا للسياحة بعد تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لوزارة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرًا الرياضة بعد تحويل الهيئة العامة للرياضة لوزارة.

واستمع الوزراء الثلاثة إلى توجيهات الملك سلمان بعد أداء اليمين الدستورية.

وحضر أداء القسم، وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن نايف، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

ووفق الأوامر الملكية السعودية، جرى تحويل الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارتين، وضمّ وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتُصبح "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

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السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز حلف اليمين الدستوري وزراء السعودية الجدد

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