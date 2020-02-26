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الصحة العالمية: استخدام عبارة "وباء عالمي" لوصف "كورونا" يخلق مخاوف غير مبررة

01:52 م الأربعاء 26 فبراير 2020
الصحة العالمية: استخدام عبارة "وباء عالمي" لوصف "كورونا" يخلق مخاوف غير مبررة

إجراءات وقائية لمنع انتشار كورونا

وكالات:

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" بدون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" الجديد قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة.

وأضاف أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

ولفت غيبريسوس إلى أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية".

منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس فيروس كورونا وباء عالمي

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