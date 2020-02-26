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أردوغان قد يجتمع ببوتين في الخامس من الشهر القادم

01:28 م الأربعاء 26 فبراير 2020
أردوغان قد يجتمع ببوتين في الخامس من الشهر القادم

أردوغان

وكالات:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من المرجح أن يجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اسطنبول يوم 5 مارس المقبل.

أردوغان يقول إنه على الأرجح أن يجتمع ببوتين في الخامس من الشهر القادمأردوغان: تركيا لن تتراجع خطوة في إدلب وستبعد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان، قوله: "نريد تطبيق كل ما ينص عليه اتفاق سوتشي يجب الوفاء بمقتضيات الاتفاق، ومن غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا الخصوص".

وقال الرئيس التركي إن الاحتمال كبير بأن تجري المحادثات في اسكنبول يوم 5 مارس وأن تكون في صيغة محادثات ثنائية ورباعية.

وأكد أردوغان أن أن تركيا تقدمت بطلب للولايات المتحدة للحصول على منظومة صواريخ "باتريوت " وأبلغناها باستعدادنا لشرائها.

أردوغان بوتين فلاديمير بوتين قوات الحكومة السورية سوريا

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