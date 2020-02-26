روسيا: موسكو تلاحظ نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا بإسهام تركي

وكالات:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن، نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا، وفق ما نقلته وكالة تاس الإخبارية.

وقال بوغدانوف في كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية إن "نص مشروع القرار (الأمم المتحدة بشأن ليبيا) لم يذكر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، على الرغم من أن مجموعة من خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبلغون بانتظام عن نقلهم (الإرهابيين) إلى ليبيا. نلاحظ أيضا هذا، وهذا يحدث بمساعدة تركيا".

هذا وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في وقت سابق، أن بلاده تحارب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الأربعاء إن موسكو لا ترى مؤشرا على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية، التي تم التوصل إليها في مؤتمر في برلين في يناير الماضي.

وأضاف بوغدانوف أن الهدنة، التي أعلنها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وفائز السراج رئيس الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في 12 من يناير صامدة بوجه عام.