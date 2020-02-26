إجراءات في كمبوديا لتشجيع السائحين وسط تفشي كورونا

بنوم بنه- (د ب أ):

وسط التفشي العالمي لفيروس كورونا وتراجع أعداد السائحين، تقدم كمبوديا للمسافرين أياما إضافية لاستكشاف مجمع معابد "انجكور وات" المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والمعابد المحيطة بنفس السعر.

وتذكرة اليوم الواحد للحديقة الأثرية لمجمع معابد "انجكور وات" في إقليم سيام ريب الكمبودي وسعرها 37 دولارا، ستكون سارية المفعول لمدة يومين من الآن حتى 25 يونيو، طبقا لبيان من مؤسسة "انجكور" التي تتعامل مع إصدار التذاكر للحديقة.

وستكون التذكرة التي مدتها ثلاثة أيام، وسعرها 62 دولارا، صالحة الآن لمدة خمسة أيام لدخول الحديقة، بينما ستكون التذكرة التي مدتها سبعة أيام وسعرها 72 دولارا سارية للزيارة لمدة عشرة أيام.

وقالت مؤسسة "انجكور" في البيان أمس الثلاثاء إن الحافز المتعلق بتذاكر الحديقة الذي يستمر أربعة أشهر، يهدف لتسهيل السياحة وهو قطاع رئيسي في الدولة الصغيرة الواقعة جنوب شرق آسيا، وسط أزمة صحية عامة بسبب لكوفيد-19".

وطبقا لأرقام مؤسسة انجكور، تراجعت مبيعات تذاكر الحديقة إلى حوالي 222 ألف تذكرة في يناير، بنسبة حوالي 18 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وشكل الزائرون إلى الحديقة من الصين، حيث تم رصد كوفيد-19 أولا في أواخر ديسمبر الماضي وتسجيل معظم الإصابات والوفيات ، حوالي 40 بالمئة من إجمالي الزائرين وعددهم 2ر2 مليون في عام 2019 .