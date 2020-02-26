ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في الهند إلى 20 قتيلا

نيودلهي - (د ب ا):

ارتفع عدد ضحايا أعمال العنف التي اندلعت في مدينة دلهي الهندية إلى 20 قتيلا، حسبما ذكرته شبكة ان دي تي في.

وقد اندلعت الاشتباكات منذ الأحد الماضي بسبب قانون الجنسية الجديد ، وشهدت إضرام النيران في السيارات والمحال وتدمير الممتلكات.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أكثر من 150 شخصا.

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة الأمنية الوزارية، المسؤولة عن اتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بأمن البلاد، اليوم لمناقشة أعمال العنف.

وجاءت هذه الاشتباكات في الوقت الذي كان يزور فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الهندية أمس لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقالت مصادر حكومية إنه يبدو أن أعمال العنف" مدبرة" حيث أنها جاءت في وقت زيارة ترامب للهند.

ولدى سؤال ترامب حول رد فعله على أعمال العنف، قال إنه لم يناقشها مع رئيس الوزراء مودي، حيث أن الهند" هى المسؤولة عن التعامل مع الأمر".

وأضاف ترامب أن أمريكا تقدر جهود مودي لضمان الحرية الدينية في الهند.