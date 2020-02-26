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رئيس وزراء اليابان يقترح إلغاء الأحداث الكبرى بسبب تفشي فيروس "كورونا"

07:45 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
رئيس وزراء اليابان يقترح إلغاء الأحداث الكبرى بسبب تفشي فيروس "كورونا"

رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي

طوكيو - (أ ش أ):

اقترح رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم الأربعاء إلغاء الأحداث الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث الكبرى أو تأجيلها لمدة إسبوعين، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء طرح هذا المقترح خلال اجتماعه بالفريق الحكومي المكلف بمتابعة انتشار فيروس "كورونا" وكيفية التصدي له داخل البلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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اليابان شينزو أبي فيروس كورونا

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