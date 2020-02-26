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إصابة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا

06:16 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
إصابة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا

إصابة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا

واشنطن/سول - (د ب أ):

أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان الثلاثاء إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا.

وأضافت أن الجندي "23 عاما" ضمن الجنود المحتشدين في معسكر كامب كارول /20 كيلومترا شمال غربي مدينة دايجو/ وهو في الحجر الصحي الذاتي بمقر إقامته.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن حالة الوفاة الـ 12 جراء الإصابة بالفيروس ، حسبما أفادت وكالة يونهاب.

وقالت السلطات الصحية في البلاد إنه تم تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146 .

يشار إلى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد كان 51 حالة فقط قبل أسبوع.

ومن بين حالات الإصابة الـ 169، سجلت 134 حالة مؤكدة في مدينة دايجو، حسب بيان لوزارة الصحة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا القوات الأمريكية

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